Хто представить Україну на "Євробаченні-2025": названо переможця Нацвідбору

За можливість представляти Україну на конкурсі змагалися 10 фіналістів

У суботу ввечері, 8 лютого, в Україні відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025", яке пройде у швейцарському місті Базель. І перемога дісталася гурту Ziferblat.

Саме гурту Ziferblat випала честь представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі цього року. Артисти, які виступали під номер 9, отримали в загальній сумі 19 балів. Друге місце посів гурт MOLODI.

Цього року виступи учасників у фіналі оцінювала Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець та солістка Go_A Катерина Павленко.

Результати за оцінками журі виглядають так:

KHAYAT — 10 балів;

Ziferblat — 9 балів;

Маша Кондратенко – 8 балів;

MOLODI — 7 балів;

FIЇNKA — 6 балів;

Future Culture — 5 балів;

KRYLATA — 4 бали;

ДК Енергетик — 3 бали;

Абіє — 2 бали;

Влад Шериф – 1 бал.

Як журі оцінили учасників Нацвідбору

Результати за оцінками голосування глядачів:

Ziferblat – 10 балів;

MOLODI — 9 балів;

Маша Кондратенко – 8 балів;

FIЇNKA — 7 балів;

KHAYAT — 6 балів;

ДК Енергетик — 5 балів;

KRYLATA — 4 бали;

Абіє — 3 бали;

Future Culture — 2 бали;

Влад Шериф — 1 бал;

Що відомо про гурт Ziferblat, який поїде на "Євробачення-2025"

Музична група Ziferblat, куди входять брати-близнюки Данило та Валентин Лещинські, а також Федір Ходаков, поїдуть представляти Україну на конкурс із піснею "Bird of Pray". І вона насамперед про надію.

Свій музичний шлях гурт розпочав у 2015 році, через два роки випустив дебютний альбом "Кіносеанс", а у 2017-му році виступав на сцені "Х-Фактор". Вперше свої сили на Нацвідборі артисти спробували 2022 року, але їм не вдалося увійти до десятки. Цього року вони повернулися з новими силами й недаремно. Бажаємо їм удачі на конкурсі!

Зазначимо, що "Євробачення-2025" відбудеться у місті Базель у Швейцарії, де на арені St. Jakobshalle виступлять 38 країн. Перший та другий півфінали конкурсів відбудуться 13 та 15 травня, а ось грандіозний фінал — 17 травня.

"Телеграф" писав раніше, що в мережі висміяли російський аналог "Євробачення". Нічого нового вони не вигадували, а повернули старий конкурс під назвою "Інтербачення".