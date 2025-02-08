Кто представит Украину на "Евровидении-2025": назван победитель Нацотбора

За возможность представить Украину на конкурсе соревновались 10 финалистов

В субботу вечером, 8 февраля, в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2025", которое пройдет в швейцарском городе Базель. И победа досталась группе Ziferblat.

Именно группе Ziferblat выпала честь представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в этом году. Артисты, которые выступали под номер 9, получили в общей сумме 19 баллов. Второе место заняла группа MOLODI.

В этом году выступления участников в финале оценивала Джамала, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и солистка Go_A Катерина Павленко.

Результаты по оценкам жюри выглядят так:

KHAYAT — 10 баллов;

Ziferblat — 9 баллов;

Маша Кондратенко — 8 баллов;

MOLODI — 7 баллов;

FIЇNKA — 6 баллов;

Future Culture — 5 баллов;

KRYLATA — 4 балла;

ДК Енергетик — 3 балла;

Абие — 2 балла;

Влад Шериф — 1 балл.

Как жюри оценили участников Нацотбора

Результаты по оценкам зрительского голосования:

Ziferblat — 10 баллов;

MOLODI — 9 баллов;

Маша Кондратенко — 8 баллов;

FIЇNKA — 7 баллов;

KHAYAT — 6 баллов;

ДК Енергетик — 5 баллов;

KRYLATA — 4 балла;

Абие —3 балла;

Future Culture — 2 балла;

Влад Шериф — 1 балл;

Что известно о группе Ziferblat, которая поедет на "Евровидение-2025"

Музыкальная группа Ziferblat, куда входят братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские, а также Федор Ходаков, поедут представлять Украину на конкурс с песней "Bird of Pray". И она, в первую очередь, о надежде.

Свой музыкальный путь группа начала в 2015 году, через два года выпустила дебютный альбом "Киносеанс", а в 2017-му году выступала на сцене "Х-Фактор". Впервые свои силы на Нацотборе артисты попробовали в 2022 году, но им не удалось войти в десятку. В этом году они вернулись с новыми силами, и не зря. Желаем им удачи на конкурсе!

Отметим, что "Евровидение-2025" состоится в городе Базель в Швейцарии, где на арене St. Jakobshalle выступят 38 стран. Первый и второй полуфиналы конкурсов состоятся 13 и 15 мая, а вот грандиозный финал –17 мая.

"Телеграф" писал ранее, что в сети высмеяли российский аналог "Евровидения". Ничего нового придумывать они не стали, а вернули старый конкурс под названием "Интервидение".