Тричі брали участь в Нацвідборі: що відомо про гурт Ziferblat, який представить Україну на "Євробаченні 2025"

Минулого року колектив посів друге місце у Нацвідборі

Ввечері, 8 лютого, Україна обрала переможця у Нацвідборі на "Євробачення 2025". У швейцарському місті Базель виступить гурт Ziferblat, який підкорив серця глядачів ще минулого року. На сцені конкурсу у травні лунатиме їхня пісня "Bird of Pray".

Конкурсна композиція набрала 19 балів, а гурт виступав під номером 9. За словами артистів, ця пісня — це рефлексія назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Що відомо про гурт Ziferblat — розповість "Телеграф".

Про що пісня Bird of Pray

Гітарист Валентин Лещинський поділився, що ця композиція про свободу. "Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року".

"Ця пісня — рефлексія на те, у чому ми живемо. Вона побудована циклічно й розповідає історію одного дня, в якому ми живемо у темні часи — від його початку і до кінця. Вона показує, що, навіть у темряві ми не маємо забувати звертатися до світла. Як казав Дамблдор", — поділився Данило Лещинський.

Історія гурту Ziferblat

Гурт Ziferblat вперше привернув увагу широкого загалу у 2019 році, коли став учасником талант-шоу "X-Фактор". Хоча перемогти їм тоді не вдалося, це не завадило колективу активно розвиватися у музичній індустрії. Впродовж своєї творчої діяльності вони випустили два альбоми, другий з яких, "Перетворення", вийшов під час повномасштабної війни, хоча створювався ще з 2019 року. До найвідоміших пісень гурту належать "Диско-Фанко", "Для чого ти прийшла?", "Земля", "Вночі" та інші.

У Нацвідборі артисти беруть участь не вперше. Свої сили вони випробовували вже у 2022 році і потрапили до лонглиста Нацвідбору, проте не пройшли до десятки фіналістів.

У 2024 році Ziferblat на сцені Нацвідбору виконували пісню Place I Call Home, у які розповідається про переселенців. Тоді вони посіли друге місце, але здобули глядацьку любов.

Склад гурту

Гурт Ziferblat складається із тьох учасників — братів Данила і Валентина Лещинських (вокаліст і гітарист) та Федора Ходакова (барабанник). Пісню, яка представлятиме Україну на "Євробаченні 2025", написав Валентин.

Чи привезе гурт "Євробачення" в Україну, ми дізнаємося вже у травні. Ziferblat виступить у першому півфіналі 13 травня у швейцарському місті Базель. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а грандфінал — 17 травня.

Нагадаємо, що "Телеграф" провів текстову трансляцію Нацвідбору на "Євробачення 2025". Ми повідомили про головну події шоу.