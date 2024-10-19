Продолжает защищать Украину в рядах ВСУ: как изменился звезда сериала "Когда мы дома" Тритенко и кем служит (фото)

Долгое время Алексей держал в секрете информацию, что служит в ВСУ

Многие украинские артисты пополнили ряды ВСУ и защищают нас от российского агрессора. Среди них и звезда сериала "Когда мы дома" Алексей Тритенко, которому сегодня, 11 декабря, исполнилось 44 года.

Что известно:

Актер Алексей Тритенко родился в Запорожье, многие зрители знают его по фильмах "Круты 1918", "Черный ворон" и сериале "Когда мы дома"

С февраля 2022 года Тритенко находится в рядах ВСУ, хотя долгое время скрывал эту информацию от общественности

Алексей имеет звание младшего сержанта и по возможности пытается совмещать службу с актерской карьерой

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится актер Алексей Тритенко и как изменился. Мы узнали о нем несколько интересных фактов.

Каким был творческий путь Алексея Тритенко

Актер родился в 1981 году в Запорожье, где окончил школу. Алексей получил образование в Днепровском театрально-художественном колледже и работал в Одесском российском театре.

Алексей Тритенко продолжает играть в театре

С 2004 года Тритенко работал актером в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Его приняли в коллектив благодаря целеустремленности, таланту и настойчивости. Но в 2018 году Алексей ушел оттуда и стал актером Киевского академического Молодого театра. Он пробовал себя даже в роли режиссера, снявши короткометражку "Письма к отцу". Его кинолента была представлена на Первом международном кинофестивале Alanya International Film Festival в Турции.

Алексей Тритенко стал звездой сериала "Когда мы дома"

Где сейчас Алексей Тритенко и чем занимается

Актер известен не только своими театральными постановками, но и съемками в кино. Его можно увидеть в кинолентах "Черный ворон", "Круты" и полюбившемся многим сериале "Когда мы дома". Алексей бы продолжил активно развивать свою карьеру, если бы не полномасштабная война.

В феврале 2022 года украинский актер стал добровольцем и пошел защищать нашу страну от российского агрессора. Эту информацию знали только его близкие люди. Но из-за того, что Алексея начали критиковать за то, что он появляется в военной форме, он на своей странице в Instagram опубликовал пост, где заявил, что является младшим сержантом ВСУ.

Алексей Тритенко вступил в ряды ВСУ

На своей странице он публикует фотографии со службы, показывает миру последствия российских атак, а также поддерживает военные сборы. По возможности, Тритенко выступает в театре.

В 2023 году его награждили медалью Командующего сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины — "За верную службу" III степени.

Алексей Тритенко продолжает защищать Украину

В сентябре 2025 года Алексей присутствовал на церемонии вручения Национальной кинопремии "Золотая дзиґа". В комментарии "ТСН" он рассказал, что продолжает службу в рядах ВСУ в звании младшего сержанта.

Направление у нас у всех одно — это восток. А если конкретнее, то я служу в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде Алексей Тритенко

Звезда сериала "Когда мы дома" занимает сейчас должность стрелка в роте управления беспилотными авиационными комплексами. К актерской карьере он мечтает вернуться, но пока это сложно.

Друзья-продюсеры пытаются на один-два дня вызвать меня на какие-то съемки, но это почти невозможно" звезда сериала "Когда мы дома"

Актер из "Когда мы дома" Алексей Тритенко

