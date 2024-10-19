Продовжує захищати Україну в лавах ЗСУ: як змінився зірка серіалу "Коли ми вдома" Тритенко і ким служить (фото)

Довгий час Олексій тримав у секреті інформацію, що служить у ЗСУ

Багато українських артистів поповнили лави ЗСУ та захищають нас від російського агресора. Серед них і зірка серіалу "Коли ми дома" Олексій Тритенко, якому сьогодні, 11 грудня, виповнилося 44 роки.

Що відомо:

Актор Олексій Тритенко народився у Запоріжжі, багато глядачів знають його за фільмами "Крути 1918", "Чорний ворон" та серіалу "Коли ми вдома"

З лютого 2022 року Тритенко перебуває у лавах ЗСУ, хоча довгий час приховував цю інформацію від громадськості

Олексій має звання молодшого сержанта та по можливості намагається поєднувати службу з акторською кар'єрою

Ми довідалися про нього кілька цікавих фактів.

Яким був творчий шлях Олексія Тритенка

Актор народився в 1981 році в Запоріжжі, де закінчив школу. Олексій здобув освіту у Дніпровському театрально-мистецькому коледжі та працював в Одеському російському театрі.

Олексій Тритенко продовжує грати у театрі

З 2004 року Тритенко працював актором у Київському академічному театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра. Його прийняли в колектив завдяки цілеспрямованості, таланту та наполегливості. Але у 2018 році Олексій пішов звідти та став актором Київського академічного Молодого театру. Він пробував себе навіть у ролі режисера, знявши короткометражку "Листи до батька". Його кінострічка була представлена на Першому міжнародному кінофестивалі Alanya International Film Festival у Туреччині.

Олексій Тритенко став зіркою серіалу "Коли ми вдома"

Де зараз Олексій Тритенко та чим займається

Актор відомий не лише своїми театральними виставами, а й зйомками в кіно. Його можна побачити в кінострічках "Чорний ворон", "Крути" і серіалі "Коли ми вдома". Олексій продовжив би активно розвивати свою кар’єру, якби не повномасштабна війна.

У лютому 2022 року український актор став добровольцем та пішов захищати нашу країну від російського агресора. Цю інформацію знали лише його близькі люди. Але через те, що Олексія почали критикувати за те, що він з’являється у військовій формі, він на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, де заявив, що є молодшим сержантом ЗСУ.

Олексій Тритенко вступив до лав ЗСУ

На своїй сторінці він публікує фотографії зі служби, показує світові наслідки російських атак, а також підтримує воєнні збори. По можливості, продовжує виступати в театрі.

У 2023 році його нагородили медаллю Командувача сил територіальної оборони Збройних сил України — "За вірну службу" III ступеня.

Олексій Тритенко продовжує захищати Україну

У вересні 2025 року Тритенко був присутній на церемонії вручення Національної кінопремії "Золота дзиґа". У коментарі ТСН він розповів, що продовжує службу в лавах ЗСУ у званні молодшого сержанта.

Напрямок у нас у всіх один — це схід. А якщо конкретніше, то я служу в 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді Олексій Тритенко

Олексій Тритенко зараз

Зірка серіалу "Коли ми вдома" обіймає зараз посаду стрільця у роті управління безпілотними авіаційними комплексами. До акторської кар'єри він мріє повернутися, але поки що це складно.

Друзі-продюсери намагаються на один-два дні викликати мене на якісь знімання, але це майже неможливо зірка серіалу "Коли ми вдома"

Актор із "Коли ми вдома" Олексій Тритенко

