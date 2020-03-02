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Ученые ЕС повысили уровень опасности коронавируса с умеренного до высокого

Ученые ЕС повысили уровень опасности коронавируса с умеренного до высокого
15:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ЕЦДЦ повысили уровень угрозы распространения коронавируса с умеренного до высокого.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.

Об этом на пресс-конференции 2 марта в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ECDC сегодня объявил, что уровень угрозы вируса был повышен с умеренного до высокого для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться. Ситуация очень сложная, и она требует четкой координации между странами-членами и на уровне Европейского Союза. Именно с этой целью мы образуем сегодня группу реагирования на коронавирус, которая охватывает все возможные варианты действий", - сказала президент Еврокомиссии.

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По ее словам, эта оперативная группа "Корона" будет иметь три главных элемента.

Первый будет касаться медицинской сферы, включая меры профилактики и заказ необходимого оборудования, а также организации лечения, информирования общественности и прогнозирования дальнейших событий.

Второй важный элемент - команда, ответственная за обеспечение мобильности, включая контроль на транспорте и перемещение людей в Шенгенской зоне.

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Третья составляющая оперативной группы будет охватывать вопросы, связанные с влиянием вспышки болезни на экономику, в частности в особо чувствительных секторах, таких как торговля, транспорт или туризм.

В состав оперативной группы "Корона" войдут пять представителей Еврокомиссии: еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич; еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис; еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, который будет отвечать за границы; еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, который будет курировать вопросы мобильности; еврокомиссар по вопросам экономики Джентилони, который будет оценивать влияние вспышки болезни на европейскую экономику.

Для координации действий Еврокомиссия запустила сегодня сайт оперативной группы "Корона", где будет отображаться вся информация, связанная со вспышкой болезни. 

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ЕС, Заболевание, Заражение, Коронавирус, ECDC.
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