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Минздрав планирует провести дополнительную закупку оборудования из-за коронавируса

Минздрав планирует провести дополнительную закупку оборудования из-за коронавируса
13:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине Минздрав собирается провести дополнительную закупку оборудования из-за распространения коронавируса.

Министерство здравоохранения планирует сформировать в правительство дополнительную потребность в выделении средств для закупки оборудования из-за распространения коронавируса в мире.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава - главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Мы сформируем для правительства от Министества здравоохранения дополнительную потребность для выделения средств из резервного фонда бюджета для того, чтобы провести дополнительную закупку оборудования, которое будет использоваться в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц", - сообщил он. 

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Как сообщалось ранее, с марта все министерства будут осуществлять закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно, что приведет к экономии средств и минимизирует коррупцию.

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Украина, Медицина, ВОЗ, Оборудование, Заражение, Коронавирус.
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