В Одессе СБУ раскрыли преступную группировку, которая занималась контрабандой кокаина (Видео, Фото)

Новости Украины:В Одессе СБУ раскрыли преступную группировку, занимающуюся контрабандой кокаина для ЕС через Украину.

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили контрабанду более 30 кг кокаина, прибывшего в морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) из Латинской Америки.

Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, установлено, что в середине февраля в порт из одной из южноамериканских стран поступил грузовой контейнер с автомобилями.

В ходе углубленного таможенного досмотра правоохранители обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином, общим весом почти 31 кг, ориентировочная стоимость которого на "черном рынке" - более 90 млн грн.

В дальнейшем было установлено, что часть этого кокаина злоумышленники планировали контрабандой переместить в страны Европейского Союза.

"В ходе проведения контролируемой спецоперации правоохранители задержали в Киеве трех участников группировки, в том числе одного иностранного соорганизатора наркобизнеса. Задержание состоялось после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленный тайник в автомобиле курьера для перевозки в ЕС", - сообщили в управлении.

Как отмечается, участники группировки намеревались в течение текущего года осуществить еще несколько контрабандных поставок в нашу страну: почти 500 кг кокаина для дальнейшего сбыта в Украине и странах ЕС.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех подозреваемых.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с управлением СБУ в Одесской области, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.