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Госзакупки в министерствах: Кабмин запускает новую реформу

Госзакупки в министерствах: Кабмин запускает новую реформу
12:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Кабинете министров запустили реформу государственных закупок для министерств.

С марта все министерства будут осуществлять закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно, что приведет к экономии средств и минимизирует коррупцию.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - сообщил Дубилет.

По его словам, это позволит сделать процесс более эффективным, поскольку закупки будут делать меньшее количество людей, но более профессиональных, поскольку это будет их прямая специализация.

"Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе - детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов", - подчеркнул министр.

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Кроме того, добавил он, государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.

Дубилет также сообщил, что планируется до конца года перевести почти все закупки через единый центр и привлечь к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна так же привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сэкономленных средств, а также снизится коррупция", - убежден министр.

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Кабмин, Реформа, Госсзакупки, Дмитрий Дубилет.
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