Кабмин хочет отменить отчеты для обладминистраций

Новости Украины:В Кабмимне намерены отменить часть отчетов, которые обладминистрации подают ежемесячно.

Большинство отчетов, которые регулярно подают в Кабмин обладминистрации и КГГА, не нужны, и уже ведется работа по их отмене. Об этом написал в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина на постоянной основе обладминистрации и КГГА. Всего оказалось 4185 отчетов. Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Оказалось, что почти 3000 (70%) этих отчетов не нужны. Они отнимают кучу времени у того, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на запыленных шкафах", - написал Дубилет.

Министр отметил, что система отчётности в Украине накапливалась с 1992 года. Часто эти отчеты были не системными, когда об одном и том же отчитываются все области, а стихийными. Он привел пример, что Винницкая ОГА еще с 1995 года подавала отчеты о просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциям.

"Мы выяснили еще одну невероятную штуку. Около 10% отчетов не были нужны даже официально. В свое время их отменили, но как будто забыли сообщить об этом в регионы…" - написал Дубилет.

Министр сообщил, что сейчас вместе с министерствами и другими органами власти работает над отменой ненужной работы. По его словам, часть отчетов уже отменили, еще часть отменят в течение 2-3 недель.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в течение года планирует отменить более 40 всевозможных бумажных форм, которые заполняет бизнес для Государственной службы статистики.

Напомним, Дмитрий Дубилет призвал бизнес не сохранять бумажные чеки и отчеты кассовых аппаратов.