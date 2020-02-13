Дубилет рассказал, как посчитают население Крым и Донбасса

Новости Украины:Правительство планирует посчитать количество населения на Донбассе и в Крыму с помощью спутников.

Министр Кабинет министров Дмитрий Дубилет знает, как можно оценить численность населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил в эфире радио "UA: Общественное вещание".

"Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения", - заявил он.

Дубилет добавил, что трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях.

Как сообщалось, население Украины, согласно данным электронной переписи, по состоянию на 1 декабря 2019-го года, составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.