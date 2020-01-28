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В Кабмине объяснили почему не поддерживают "традиционную" перепись населения

В Кабмине объяснили почему не поддерживают "традиционную" перепись населения
12:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, такая перепись может обойтись Украине в 3-4 миллиарда гривень.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что "традиционная" перепись населения в Украине будет нерентабельна, поэтому выступает против нее. Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

Чиновник отметил, что затраты на проведение такой переписи составят от 3 до 4 миллиардов гривень. "Это мероприятие, с одной стороны, стоило бы 3−4 млрд гривен - то есть какие-то безумные деньги, - а с другой стороны, проблема "традиционной" переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность. То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", - поясняет Дубилет.

По его словам, окончательное решение о проведении "живой" переписи пока не принято. "Мое мнение заключается в том, что ее не нужно делать - это абсолютно нерентабельна история будет", - добавил он. Министр также рассказал о намерении обсуждать с обществом и представителями правительства, по его мнению, отсутствие необходимости проведения "традиционной" переписи. При этом в случае возникновения потребности в получении тех или иных социологических данных по отдельным регионам и областям, Дубилет предлагает заказывать узконаправленные исследования в соответствии с запросом.

Перепись населения: Обнародовано точное количество жителей Украины

Как сообщалось, население Украины, согласно данным электронной переписи, по состоянию на 1 декабря 2019-го года, составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

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Украинцы, Кабмин, Перепись населения, Численность населения, Дмитрий Дубилет.
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