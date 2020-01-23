Перепись населения: Обнародовано точное количество жителей Украины

Новости Украины:Согласно данным электронной переписи, в Украине проживает 37,289 млн человек.

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", - сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

При этом дети – 15,4% или 5,756 тыс. чел., люди раннего работоспособного возраста (15-24 года) -

9,6% или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1% или 16, 458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1% или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.

По данным электронной переписи, в Украине 20,9 млн женского и 17,28 млн мужского населения.

Для электронной переписи использовались три метода – комбинированный метод оценки численности имеющегося населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод – использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также реестровый метод.

"К счастью, все три метода дали, приблизительно одинаковый результат… Максимальная разница между результатами – около 2,86%... Для эффективных управленческих решений большая точность не нужна. И для управленческих решений в государстве, и в бизнесе. Если будет необходимость в более точная погрешность, будем делать отдельные точечные исследования", – пояснил Дубилет.

Что касается дальнейших планов, то в феврале правительство планирует получить оценку численности наличествующего населения на уровне регионов и районов, в марте – оценку гендерно-возрастного распределения по регионам, в августе – оценку имеющегося населения на основе верификации данных о физлицах в национальных информресурсах с максимальным охватом демографических и социально-экономических показателей.

В то же время Дубилет отметил, что дискуссия о проведении традиционной переписи, которая потребует 3-4 млрд грн из госбюджета, продолжается.