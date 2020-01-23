Даже не 38: Дубилет назвал реальное количество украинцев

Новости Украины:Дмитрий Дубилет сообщил, что на сегодня, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек.

На территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на пресс-конференции.

"Три методики дали примерно одинаковый результат. 37 млн 289 тыс. человек населения на территории Украины", - сказал он.

Дубилет уточнил, что это количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

"В городе Киев проживают 3,7 миллиона человек", - отметил министр.

Напомним, Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер.