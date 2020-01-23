Даже не 38: Дубилет назвал реальное количество украинцев

На территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек.
Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на пресс-конференции.
"Три методики дали примерно одинаковый результат. 37 млн 289 тыс. человек населения на территории Украины", - сказал он.
Дубилет уточнил, что это количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.
"В городе Киев проживают 3,7 миллиона человек", - отметил министр.
Напомним, Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер.