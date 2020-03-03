В Европарламенте принимают превентивные меры из-за коронавируса

Новости мира:Работников, которые имели контакты, проезжали или пребывали в зонах риска, просят работать из дома по видеосвязи.

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли провел в понедельник специальную пресс-конференцию о мерах, которые принимаются в ЕП с целью предупредить риск распространения коронавируса Covid-19 в представительной ассамблее ЕС.

"Все это в целях безопасности, потому что мы являемся институтом, обязанным уделять самое большое внимание своим сотрудникам, своим депутатам и своим посетителям, сохраняя при этом способность функционирования парламента, который должен продолжать свою деятельность", - сказал Сассоли.

Он отметил, что ранее уже принимались некоторые превентивные меры, но имеющаяся новая информация об этом заболевании понуждает к их усилению, учитывая, что в отличие от других институтов ЕС Европарламент работает в доступном режиме для огромного количества посетителей, число которых достигает 700 тыс. в год.

"Один из естественных выводов из поступившей нам информации заключается в том, чтобы ограничить доступ в здания парламента для посетителей. (...) Один посетитель, заболевший коронавирусом, придя в парламент, заразит человек пятьдесят, и этого мы не хотим", - объяснил глава ЕП.

Что касается депутатов, продолжил Сассоли, их мандат требует постоянной работы, поэтому в их отношении решено ограничиться только советами и рекомендациями. В частности, некоторые из них представляют наиболее затронутые эпидемией зоны, поэтому они должны проявлять ответственность и внимание, но нельзя ограничивать их присутствие в Европарламенте.

Работников административного персонала ЕП, которые имели контакты, проезжали или пребывали в зонах риска, просят работать из дома по видеосвязи. "Это не рекомендация, а предписание. Мы должны избегать недооценки этого феномена", - отметил председатель ЕП.

Журналисты, по его словам, должны проявлять такую же ответственность, как депутаты и персонал, и не подвергать риску окружающих после того, как побывали в пораженных заболеванием зонах. Но они не изгоняются из Европарламента на период этих чрезвычайных мер.

Сассоли сообщил, что на предстоящие три недели вся плановая процедурная деятельность парламента будет обеспечена, в том числе готовится проведение мартовской пленарной сессии, но все другие виды деятельности прекращаются.

Никакие организованные посещения групп, визиты к депутатам, в том числе их внештатных помощников, не будут допускаться. Запрещается проведение семинаров и других мероприятий с посторонними участниками, культурных мероприятий, выставок, мероприятий, организованных политическими фракциями или отдельными депутатами, включая ресторанные помещения и другие общественные пространства.

Временно не будет слушаний в комитетах, которые обычно проходят с приглашением участников со стороны, ограничат организацию делегаций, не будут направляться наблюдательные миссии по выборам.

"Пока нет вакцины, мы должны проявлять наибольшую предусмотрительность", - констатировал Сассоли.

Он добавил, что список запретов и предписаний на эти три недели значительный, но если за это время ситуация изменится, то руководство ЕП будет готово немедленно пересмотреть все эти распоряжения. "Мы полностью способны продолжать нашу работу, но необходимо предпринимать все необходимые предосторожности. И это касается всех", - заявил Сассоли.