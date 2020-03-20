Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса

Новости Украины:Свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились COVID-19, при этом свыше 86 тыс. уже выздоровели, число жертв превысило 10 тыс. человек.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.

На планете более 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

По данным университета, на 10:43 кск в мире зарегистрирована 10 031 смерть от коронавируса.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 928)

Италия (41 035) — рекордные для страны 5 322 новых случая за сутки, +427 смертей (19 марта Италия впервые опередила Китай по числу умерших из-за эпидемии, хотя в стране почти вдвое меньше случаев инфицирования, чем в КНР)

Иран (18 407) — 1 046 новых случаев за сутки, +149 смертей

Испания (18 077) — рекордные для страны 3 308 новых случаев за сутки, +193 смерти

Германия (15 320) — рекордные для страны 2 993 новых случая за сутки, +16 смертей

США после резкого скачка заболеваемости закрепились на шестом месте (13 304 инфицированных, более 4 тыс. новых случаев за сутки — хотя еще по итогам 17 марта в стране насчитывалось 6 411 заболевших).

Далее следуют Франция (10 995) и Южная Корея (8565). Закрывают десятку Швейцария (4 133) и Великобритания (3 269).

Всего на планете уже 16 стран, где число случаев заболевания превысило 1 тыс. Помимо указанных выше, это Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бельгия, Австрия и Дания.

Всего за 12 дней число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло в мире на 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 19 марта.

"Потребовалось более трех месяцев, чтобы была пройдена отметка в 100 тысяч случаев, и только 12 дней для следующих 100 тысяч", - констатирует организация.

Согласно статистике ВОЗ, за сутки число заразившихся увеличилось на 16556 человек и достигло 209839. Число случаев с летальным исходом выросло на 828, до 8778.

Больше всего заболевших и умерших отмечено в Западно-Тихоокеанском регионе ВОЗ, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, - соответственно 92333 и 3377 случаев.

На втором месте находится Европейский регион, где по состоянию на 19 марта зафиксировано 87108 заболевших и 4084 случая с летальным исходом. За сутки в Европейском регионе число заболевших выросло на 10221, а умерших - на 591.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 41 035

Испания — 18 077

Германия — 15 320

Франция — 10 995

Швейцария — 4 133

В Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.

Коронавирусная болезнь зафиксирована:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный);

Житомирская область - 2 случая (1 летальный);

Киевская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Днепропетровская область - 2 случая;

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный);

г. Киев - 3 случая.

"На протяжении 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.

В г.Ивано-Франковске с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализированы еще 15 человек, власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет министров ввести в Украине чрезвычайное положение.

Напомним: