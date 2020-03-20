Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 20 марта зарегистрировано 245 829 случаев заражения коронавирусом, из них 88 441 человек выздоровел

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 20 марта 2020 в Украине насчитывалось 26 заразившихся, из них умерших — 3.

Важно:

в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом;

три летальных случая от COVID-19 по Украине;

полиция более жестко начинает реагировать на нарушение правил карантина по части транспортных перевозок;

военкоматы приостановили призыв в армию;

доплаты в размере 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают меньше 5 тыс. гривен, начнутся с 1 апреля;

в Киеве готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Минздрав рассматривает варианты продления карантина

Спецавтомобили с громкоговорителями

С пятницы, 20 марта, в рамках противоэпидемиологических мер в городах Украины начали курсировать спецавтомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать карантин.

Коронавирус в мире

Власти США призывают сограждан из-за угрозы коронавируса COVID-19 не ездить заграницу, а всех американцев, находящихся вне США, по возможности вернуться на родину.

Власти Израиля ужесточат карантинные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, а его нарушителям грозит судебное наказание.

Министерство обороны ФРГ готово привлекать резервистов для борьбы с пандемией коронавируса.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа.

Вспышка COVID-19 заставил власти Чили на 5 месяцев перенести референдум относительно предлагаемого обновления Конституции.

Нацгвардия в трех областях установила блокпосты

Национальная гвардия установили блокпосты на вьездах в города в областях, в которых введен режим чрезвычайной ситуации. Военные совместно с полицией будут следить за соблюдением правил карантина, в частности, за транспортными перевозками.

Чрезвычайная ситуация в Киеве

Замглавы КГГА Николай Поворозник а интервью РБК-Украина заявил о том, что уже принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. По его словам, сейчас соответствующие документ проходят юридические процедуры.

Случаи внутреннего заражения в Украине

Главный санврач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине появились первые случаи заражения внутри страны. Речь идет о случаях зафиксированных 19 марта.

Также он добавил, что в Украине растет количество подозрений на COVID-19.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 170 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;



Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;



Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;



Как можно чаще проветривайте помещение;



По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: