Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий

По состоянию на 20 марта зарегистрировано 245 829 случаев заражения коронавирусом, из них 88 441 человек выздоровел
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 20 марта 2020 в Украине насчитывалось 26 заразившихся, из них умерших — 3.
Важно:
в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом;
три летальных случая от COVID-19 по Украине;
полиция более жестко начинает реагировать на нарушение правил карантина по части транспортных перевозок;
военкоматы приостановили призыв в армию;
доплаты в размере 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают меньше 5 тыс. гривен, начнутся с 1 апреля;
в Киеве готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Минздрав рассматривает варианты продления карантина
Спецавтомобили с громкоговорителями
С пятницы, 20 марта, в рамках противоэпидемиологических мер в городах Украины начали курсировать спецавтомобили с громкоговорителями для информирования людей о необходимости соблюдать карантин.
Коронавирус в мире
Власти США призывают сограждан из-за угрозы коронавируса COVID-19 не ездить заграницу, а всех американцев, находящихся вне США, по возможности вернуться на родину.
Власти Израиля ужесточат карантинные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, а его нарушителям грозит судебное наказание.
Министерство обороны ФРГ готово привлекать резервистов для борьбы с пандемией коронавируса.
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа.
Вспышка COVID-19 заставил власти Чили на 5 месяцев перенести референдум относительно предлагаемого обновления Конституции.
Нацгвардия в трех областях установила блокпосты
Национальная гвардия установили блокпосты на вьездах в города в областях, в которых введен режим чрезвычайной ситуации. Военные совместно с полицией будут следить за соблюдением правил карантина, в частности, за транспортными перевозками.
Чрезвычайная ситуация в Киеве
Замглавы КГГА Николай Поворозник а интервью РБК-Украина заявил о том, что уже принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. По его словам, сейчас соответствующие документ проходят юридические процедуры.
Случаи внутреннего заражения в Украине
Главный санврач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине появились первые случаи заражения внутри страны. Речь идет о случаях зафиксированных 19 марта.
Также он добавил, что в Украине растет количество подозрений на COVID-19.
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 170 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.