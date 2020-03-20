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Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли

Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли
09:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:КГГА уже приняла решение о чрезвычайной ситуации в столице и озвучит его в ближайшее время.

В Киевской городской государственной администрации заявили о планах ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

По его словам, документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

Как сообщалось, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

В частности, на три недели закрыты учебные заведения. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

13 марта СНБО, среди прочего, решил с 17 марта закрыть на две недели пункты пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения;

с 16 марта на две недели запретить въезд на территорию Украины иностранцев;

закрыть с 16 марта на две недели контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Напомним: 

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Все по теме:

Киев, Эпидемия, КГГА, ВОЗ, Пандемия, Чрезвычайная ситуация, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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