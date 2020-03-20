Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли

В Киевской городской государственной администрации заявили о планах ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.
По его словам, документы сейчас проходят юридические процедуры.
"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.
Как сообщалось, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.
В частности, на три недели закрыты учебные заведения. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.
13 марта СНБО, среди прочего, решил с 17 марта закрыть на две недели пункты пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения;
с 16 марта на две недели запретить въезд на территорию Украины иностранцев;
закрыть с 16 марта на две недели контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями.
Напомним:
По последним данным в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три закончились смертью. Ранее скончались 71-летняя пенсионерка в Житомирской области и 33-летняя женщина в Черновицкой области.
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.
В свою очередь автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.
В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации.