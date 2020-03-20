Еще одна область вводит режим режим чрезвычайной ситуации

Новости Украины:В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

На внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться, - приводит слова главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко пресс-служба ОГА.

Он отметил, что режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти. "Все - для оперативного реагирования на вызовы в условиях всемирной пандемии, недопущения дальнейшего распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий", - добавил Бондаренко.

Так, комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории области как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера. Отмечается, что для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали штаб. Основная задача штаба - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер борьбы.

Сейчас в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Напомним: