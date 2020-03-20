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Президент требует увеличить количество маршруток

Президент требует увеличить количество маршруток
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский призвал глав ОГА и мэров крупных городов максимально увеличить количество общественного транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главам областных государственной администраций и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах, чтобы соблюдать установленные ограничения по количеству пассажиров.

"Главам ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это позволит соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. И это очень важно для здоровья всех граждан", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.

Президент призвал каждого главу ОГА и мэра осознать свою ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы на местах.

Напомним: 

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Все по теме:

ОГА, Президент, Маршрутки, Карантин, Общественный транспорт, Меры, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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