Президент требует увеличить количество маршруток

Новости Украины:Владимир Зеленский призвал глав ОГА и мэров крупных городов максимально увеличить количество общественного транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главам областных государственной администраций и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах, чтобы соблюдать установленные ограничения по количеству пассажиров.

"Главам ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это позволит соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. И это очень важно для здоровья всех граждан", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.

Президент призвал каждого главу ОГА и мэра осознать свою ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы на местах.

Напомним: