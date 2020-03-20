Президент требует увеличить количество маршруток

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главам областных государственной администраций и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах, чтобы соблюдать установленные ограничения по количеству пассажиров.
"Главам ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это позволит соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. И это очень важно для здоровья всех граждан", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.
Президент призвал каждого главу ОГА и мэра осознать свою ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы на местах.
Напомним:
11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Согласно принятым решениям, городские перевозки могут осуществляться до 10 человек - в маршрутных такси и такси, и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах и трамваях.
По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 лица, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.
Украина на две недели закрыла въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса.