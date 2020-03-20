Транспортный коллапс: в Киеве на дороги выехали 200 дополнительных маршруток

Новости Украины:В пятницу, 20 марта, в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток.

В Киеве в пятницу выехали 200 дополнительных маршруток, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе пресс-брифинга.

"Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы",- сказал он.

Кличко также рассказал, что транспортные средства дезинфицируют несколько раз в день.

"Дезинфекция транспортных средств осуществляется несколько раз в день, дезинфицируются также дороги, мосты и остановки транспорта",- добавил он.

В Украине до 3 апреля ввели общенациональный карантин. Ряд городов закрыл все места массового посещения, кроме аптек, магазинов и АЗС.

С 16 марта в рамках противоэпидемических мер по всей стране закрыты метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре, а также прекращено междугороднее и межобластное сообщение.

Введены ограничения на перевозку пассажиров — не более 10 человек одновременно в общественном транспорте. Такие ограничения привели к огромным очередям на остановках и потасовкам.

По состоянию на утро пятницы, 20 марта, в Украине подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19: в Черновицкой области — пятнадцать, в Житомирской — два, в Киевской области — два (18 марта стало известно, что один из них — это нардеп Сергей Шахов), в Киеве — три, в Донецкой области — один, в Днепропетровской области — два, в Ивано-Франковской — один.

Три случая — летальные.

Напомним: