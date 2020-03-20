В Украине ужесточают карантин: Нацгвардия начала работать с полицией

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах на территории Украины в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
"В частности превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района. Основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацгвардии Украины в четверг.
Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра. На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран где сейчас наблюдается эпидемия вируса COVID-19.
Напомним:
По последним данным в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три закончились смертью. Ранее скончались 71-летняя пенсионерка в Житомирской области и 33-летняя женщина в Черновицкой области.
По всей Украине автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах поведения во время карантина.
Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявляет, что графики окончания учебного года не будут смещены, если карантин закончится 3 апреля.
Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.