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В Украине ужесточают карантин: Нацгвардия начала работать с полицией

В Украине ужесточают карантин: Нацгвардия начала работать с полицией
08:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Военнослужащие Национальной гвардии Украины начали работать совместно с полицией на передвижных мобильных и стационарных постах для борьбы с эпидемией коронавируса.

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах на территории Украины в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"В частности превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района. Основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацгвардии Украины в четверг.

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Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра. На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран где сейчас наблюдается эпидемия вируса COVID-19.

Напомним: 

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Полиция, Военнослужащие, Карантин, Коронавирус, Нацгвардия.
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