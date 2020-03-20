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В Украине изготовили первую партию экспресс-тестов

В Украине изготовили первую партию экспресс-тестов
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

Украина получила первую партию экспресс-тестов на коронавирус, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских ученых, которые в короткие сроки смогли это сделать.

Кроме того, Президент сообщил, что в течение ближайших 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины.

Также, по его словам, Китай предоставит 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки, 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 26 случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области - 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевской области - 2 случая, Донецкой области - 1 случай, Днепропетровской области - 2 случая, Ивано-Франковской области - 1 случай (летальный), в г. Киев - 3 случая.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86031 человек выздоровел.

Напомним: 

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Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Экспресс-тесты.
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