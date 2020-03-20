В Украине выздоровел первый человек после заражения COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом случае выздоровления в Украине от коронавируса.
"Во-первых, есть очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус и он во второй раз показал отрицательный результат. А значит, можем констатировать официально: сегодня в Украине появился первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, он возвращается домой", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу.
Пациента сегодня выписывают из больницы, он возвращается домой.
Зеленский призвал сохранять спокойствие и режим изоляции. Президент сообщил, что Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовил и передал первую партию экспресс-тестов на коронавирус.
Помимо этого, в ближайшие 48 часов в Украину из Китая прибудут 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион масок для аптек, 100 000 масок повышенной защиты для врачей и полиции, 400 000 экспресс-тестов и 10 000 литров дезинфекторов.
Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был диагностирован у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Сразу после приезда они самоизолировались, а после проявления у мужчины симптомов обратились к медикам. 3 марта у него был подтвержден первый случай заболевания на территории Украины.
Уже 16 марта стало известно, что проведенный анализ на коронавирус у него показал негативный результат.
Напомним:
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
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