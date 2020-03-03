Скачать
Вторник, 03.03.2020
В Украине – первый случай коронавируса
В Украине – первый случай коронавируса
Запасы газа: как Украина закончила зиму
Запасы газа: как Украина закончила зиму
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

В Украине – первый случай коронавируса

В Украине – первый случай коронавируса
11:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым коронавирусом.

В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине подтвержден первый случай коронавируса", - сказал Ляшко на брифинге в Киеве во вторник.

По его словам, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых и подтвердился.

В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. "И этот круг невелик", - отметил Ляшко.

Главный санврач Украины рассказал, что заболевший – мужчина, вернувшийся из Италии, где они с супругой путешествовали. После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области.

Симптомы у больного появились 28 февраля, госпитализация состоялась 29 февраля, а в понедельник, 2 марта, вечером – подтвержден коронавирус.

У супруги заболевшего в настоящее время каких-то симптомов не наблюдается.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек.

Как сообщалось, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в материковом Китае.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.

Зам-министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что медицинская система страны полностью готова фиксировать случаи заражения коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Врачи не советуют мыться каждый день
03 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
04 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
05 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина в марте переходит на летнее время: когда переводим часы
В марте переходим на летнее время: когда переводим часы
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
В Антарктике стремительно исчезает снег
В Антарктике стремительно исчезает снег
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь