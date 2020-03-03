В Украине – первый случай коронавируса

Новости Украины:В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым коронавирусом.

В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украине подтвержден первый случай коронавируса", - сказал Ляшко на брифинге в Киеве во вторник.

По его словам, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых и подтвердился.

В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. "И этот круг невелик", - отметил Ляшко.

Главный санврач Украины рассказал, что заболевший – мужчина, вернувшийся из Италии, где они с супругой путешествовали. После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области.

Симптомы у больного появились 28 февраля, госпитализация состоялась 29 февраля, а в понедельник, 2 марта, вечером – подтвержден коронавирус.

У супруги заболевшего в настоящее время каких-то симптомов не наблюдается.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек.

Как сообщалось, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в материковом Китае.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.

Зам-министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что медицинская система страны полностью готова фиксировать случаи заражения коронавирусом.