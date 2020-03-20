Ляшко рассказал, в каком случае карантин в Украине могут продлить

Новости Украины:Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, из-за чего могут продлить карантин в стране.

Карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"Мы рассматриваем вариант продления карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост (заболеваемости, - ред.), карантин будет 100% продлен", - сказал Ляшко.

В Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19.

Напомним: