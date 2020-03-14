Внеочередное заседание Кабмина: Ляшко уполномочили назначать главных санитарных врачей в регионах

Новости Украины:Правительство уполномочило Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах.

Кабинет министров Украины уполномочил заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах.

Об этом говорится в сообщении в Телеграмм-канале МОЗ Украины.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 14 марта.

Отмечается, что главные санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

Представляя инициативу, министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что "такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине. Это важный элемент реализации политики по предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий".

Как сообщалось ранее, согласно решению СНБО от 13 марта, в Украине должны восстановить систему противоэпидемической защиты, в частности, в части назначения главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц.