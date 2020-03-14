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Внеочередное заседание Кабмина: Ляшко уполномочили назначать главных санитарных врачей в регионах

Внеочередное заседание Кабмина: Ляшко уполномочили назначать главных санитарных врачей в регионах
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Правительство уполномочило Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах.

Кабинет министров Украины уполномочил заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах.

Об этом говорится в сообщении в Телеграмм-канале МОЗ Украины.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 14 марта.

Отмечается, что главные санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

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Представляя инициативу, министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что "такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине. Это важный элемент реализации политики по предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий".

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Как сообщалось ранее, согласно решению СНБО от 13 марта, в Украине должны восстановить систему противоэпидемической защиты, в частности, в части назначения главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц.

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Минздрав, Кабмин, Виктор Ляшко, Коронавирус.
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