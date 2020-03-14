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МВД предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение режима карантина

МВД предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение режима карантина
14:44 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:МВД предлагает сажать за заражение других и несоблюдение карантина.

В МВД разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью, а также за самовольное оставление места обсервации или карантина.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram

ЦПК публикует текст предложений МВД. По информации организации, парламент планирует уже в ближайшее время рассмотреть законопроект на внеочередном заседании.

Согласно предложениям, в МВД предлагают дополнить УК тремя новыми статьями. В частности, наказывать именно уголовной ответственностью предлагают за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью" (ст. 1301).

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", - указано в тексте предложения.

Предлагается также наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

Карантин в Украине: как будет работать таможня

Кроме того, за самовольное оставление места обсервации (карантина), лицом, которое было заключено для их прохождения учреждениями здравоохранения в связи с необходимостью исключения или подтверждения заражения или заболевания этого лица особо опасной или опасной инфекционной болезнью, предлагается наказывать лишением свободы на срок до трех лет.

Также за укрывательство или умышленное искажение должностным лицом сведений о заболеваемости инфекционными болезнями предлагается наказывать штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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За те же действия, совершенные повторно или в местности, объявленной зоной осуществления карантинных мероприятий или чрезвычайной ситуации, или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, - лишением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

"Законопроект предлагает существенно ограничивать права человека. Прежде всего, указанные нормы смогут использовать для преследования участников мирных собраний Все инфицированные люди – не только коронавирусом, но и обычным гриппом – автоматически окажутся под риском стать подозреваемыми в преступлениях", - написал Шабунин. 

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14 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вскоре ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса могут стать жестче.

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МВД, Коронавирус, Виталий Шабунин, ЦПК.
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