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Карантин: Аваков заявил, что меры ограничений будут еще жестче

Карантин: Аваков заявил, что меры ограничений будут еще жестче
13:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Арсен Аваков допускает вероятность усиления ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допускает вероятность ужесточения противоэпидемиологических мер в стране.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он на своей странице в Facebook.

Аваков отметил, что украинская власть оценивает ход событий в Китае, Италии, Испании и других стран и учитывает их опыт и ошибки при принятии решений.

"Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан", - подчеркнул он.

Украина закрывает пассажирское авиасообщение: МАУ отменяет все рейсы

Как сообщалось, з-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности, с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрыли на карантин.

13 марта СНБО решил закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.

Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.

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МВД, Арсен Аваков, Коронавирус, Коронавирус в Украине.
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