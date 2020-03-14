День добровольца: в Киеве проходит Марш патриотов (Видео)

В центре Киева по случаю Дня украинского добровольца проходит Марш патриотов.
Участники мероприятия собрались на Михайловской площади, перед ними выступили ряд ораторов и музыкальные группы.
После этого колонна участников марша двинулась с Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую в сторону Европейской площади, которую перекрыли для их прохождения.
В общей сложности в марше принимают участие несколько тысяч человек.
Планируется, что участники марша пройдут по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и по Аллее Героев Небесной Сотни.