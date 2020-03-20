В Чили перенесли референдум по изменению Конституции

Новости мира:В Чили отложили референдум по изменению Конституции из-за эпидемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 заставил власти Чили на 5 месяцев перенести референдум относительно предлагаемого обновления Конституции.

Об этом пишет Xinhua.

“15 политических партий Чили договорились из-за эпидемии нового коронавирус отложить предстоящий плебисцит относительно того, писать ли новую Конституцию. Референдум, ранее назначенный на 26 апреля, был перенесен на 25 октября, пока Чили противостоит болезни, которая до сих пор поразила 342 человека”, - говорится в материале.

Синьхуа напоминает, что за день до объявления этого решения, президент Чили Себастьян Пинера на три месяца объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы расширить силы правительства в сдерживании вируса.

“В течение этого специального периода чилийцев призывают находиться на одном месте и избегать собраний, чтобы сдержать распространение болезни”, - отмечает агентство.

Xinhua добавляет, что по данным опросов большинство чилийцев поддерживают создание новой Конституции, которая бы лучше решала проблему разрыв между богатыми и бедными в одной из главных экономик Латинской Америки.

Напомним: