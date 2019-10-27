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"Мы находимся в новой реальности": президент Чили распустил правительство

"Мы находимся в новой реальности": президент Чили распустил правительство
09:20 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Себастьян Пиньера рассказал, что требования с улиц были услышаны.

Президент Чили Себастьян Пиньера распустил весь свой кабинет министров, чтобы сформировать новое правительство и провести социальные реформы.

Об этом сообщает BBC.

"Я поставил всех своих министров в известность, чтобы реструктурировать свой кабинет, чтобы противостоять этим новым требованиям", - сказал он.

Президент добавил, что слышал требования с улиц.

Протестные акции в Чили: президент просит министров уйти в отставку

"Мы находимся в новой реальности", - сказал он. "Чили отличается от того, что было неделю назад".

Президент также объявил, что комендантский час, введенный в городах по всей Чили неделю назад, был отменен.

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Протесты, Акция, Президент, Чили, Себастьян Пиньера.
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