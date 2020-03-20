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В Германии резервистов будут привлекать для борьбы с коронавирусом

В Германии резервистов будут привлекать для борьбы с коронавирусом
03:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Бундесвер планирует привлечь резервистов для борьбы с COVID-19.

Министерство обороны ФРГ готово привлекать резервистов для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявила в четверг на брифинге глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Бундесвер имеет потенциал в 120 тысяч резервистов. Из них 75 тысяч в непосредственном доступе. Это большой пул специалистов", - отметила Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, более 2300 резервистов уже согласились уделить 935 часов своего времени (т.е. получили согласие своего работодателя), из них 935 могут быть задействованы в области медицины. Кроме того, 5 госпиталей Бундесвера с около 2 тысячами коек и 3000 врачами также будут готовы предоставлять лечение.

Армия будет привлекаться и к другим работам, в частности к сооружению временных больниц (таких как запланированная больница на тысячу коек на территории Берлинского выставочного центра) и обеспечению логистики.

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В самом Бундесвере уже есть инфицированные - у 52 человек заражение подтверждено, еще относительно 397 есть подозрения на коронавирус.

Министр отметила, что в немецкой армии служит более 180 тыс. солдат, и они пребывают в полной боевой готовности и будут выполнять все обязательства в рамках НАТО. Сейчас приостановлено только обучение солдат в Ираке. Военнослужащие, выполняющие миссии в Мали или Афганистане, будут проходить 14-дневный карантин перед отбытием в эти страны в рамках ротации.

Напомним: 

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Германия, ФРГ, Бундесвер, Коронавирус, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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