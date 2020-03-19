Австрия ограничила въезд в страну из Германии

Новости мира:В Австрию из Германии смогут въехать только те, кто предоставит медицинскую справку.

Австрия сегодня ночью вводит ограничения на въезд в страну из Германии.

Об этом сообщает страница в Facеbook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"Сегодня, 19 марта, в 24:00 ночи Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не позднее, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения вирусом на немецком или английском языках.

Напомним: