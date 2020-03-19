Австрия ограничила въезд в страну из Германии

Австрия сегодня ночью вводит ограничения на въезд в страну из Германии.
Об этом сообщает страница в Facеbook "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".
"Сегодня, 19 марта, в 24:00 ночи Австрия вводит ограничения на въезд в страну из Германии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что въехать смогут только те, кто предоставит медицинскую справку, выданную не позднее, чем 4 дня назад, об отсутствии заражения вирусом на немецком или английском языках.
Напомним:
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