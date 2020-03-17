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В Германии ученые дали прогноз по ситуации с коронавирусом в мире

В Германии ученые дали прогноз по ситуации с коронавирусом в мире
14:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В одном из исследовательских учреждений Минздрава дали прогнозы по развитию коронавируса в мире на ближайшие 2 года.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь "волнами", заявил глава Института Роберта Коха (одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, сообщает Deutsche Welle .

По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеют COVID-19 и приобретут к ней иммунитет. 

По оценке главы Института Роберта Коха, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60-70% населения Земли, но каким точный уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters. 

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Отметим, что Дональд Трамп пытался переманить в США немецкую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса.

Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Интерес США к вакцине CureVac подтвердили и источники Reuters.

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Германия, Заболевание, Пандемия, Заражение, Коронавирус.
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