В Германии ученые дали прогноз по ситуации с коронавирусом в мире

Новости мира:В одном из исследовательских учреждений Минздрава дали прогнозы по развитию коронавируса в мире на ближайшие 2 года.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь "волнами", заявил глава Института Роберта Коха (одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, сообщает Deutsche Welle .

По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеют COVID-19 и приобретут к ней иммунитет.

По оценке главы Института Роберта Коха, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60-70% населения Земли, но каким точный уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters.

Отметим, что Дональд Трамп пытался переманить в США немецкую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса.

Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Интерес США к вакцине CureVac подтвердили и источники Reuters.