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Вторник, 17.03.2020

Водка, сауна и трактор: Лукашенко знает, как вылечиться от вируса (Видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко, помимо рекомендованных медиками мер, перечислил и другие "методы профилактики" для коронавирусной инфекции: это водка, сауна и работа. "Лайфхаки" озвучены на совещании с главами местных органов власти, его транслировал местный канал СТВ. "Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус", - саказал он, добавив, что это "совет" не на рабочее время. Назначив на чиновников на региональные должности, Лукашенко посоветовал им попариться: "Сходите в сауну - сухую! Ну, если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает". Подытоживая тему коронавируса, президент РБ заверил чиновников, что лучший способ не поддаваться панике - это работать: "Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы... Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!" - подытожил белорусский лидер. Всемирная организация здравоохранения развеивает мифы о том, как можно не заразиться и/или лечить COVID-19: среди перечня заблуждений - и то, что озвучил Лукашенко.
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