Солдаты бундесвера остаются в Косово

Правительство Германии решило еще на год продлить участие солдат бундесвера в миссии НАТО KFOR в Косово.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Максимально возможное количество привлеченных немецких солдат сократили с 800 до 400 человек. В правительстве отметили, что Бундесвер сможет оперативно реагировать в случае неожиданного ухудшения ситуации безопасности.
Решение еще должен одобрить Бундестаг, но учитывая голоса "большой коалиции" в парламенте проблем с утверждением решения возникнуть не должно.
"Продолжение участия в KFOR - в интересах немецкой политики безопасности", - говорится в решении правительства.
Также отмечается, что ситуация в Косово продолжает оставаться преимущественно спокойной и стабильной, однако из-за несостоявшейся пока нормализацит отношений с Сербиеюз сохраняется потенциал для эскалации, особенно на севере страны, населенной преимущественно сербами.
На данный момент в Косово находятся 70 немецких солдат. После того, как в 2008 году страна провозгласила независимость, миссия KFOR концентрируется на контроле за развитием силовых структур, которые должны быть профессиональными, демократически контролируемыми и многоэтническими.