Солдаты бундесвера остаются в Косово

Новости мира: Миссия НАТО в Косово будет состоять из 400 немецких солдат весь следующий год.

Правительство Германии решило еще на год продлить участие солдат бундесвера в миссии НАТО KFOR в Косово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Максимально возможное количество привлеченных немецких солдат сократили с 800 до 400 человек. В правительстве отметили, что Бундесвер сможет оперативно реагировать в случае неожиданного ухудшения ситуации безопасности.

Решение еще должен одобрить Бундестаг, но учитывая голоса "большой коалиции" в парламенте проблем с утверждением решения возникнуть не должно.

"Продолжение участия в KFOR - в интересах немецкой политики безопасности", - говорится в решении правительства.

Также отмечается, что ситуация в Косово продолжает оставаться преимущественно спокойной и стабильной, однако из-за несостоявшейся пока нормализацит отношений с Сербиеюз сохраняется потенциал для эскалации, особенно на севере страны, населенной преимущественно сербами.

На данный момент в Косово находятся 70 немецких солдат. После того, как в 2008 году страна провозгласила независимость, миссия KFOR концентрируется на контроле за развитием силовых структур, которые должны быть профессиональными, демократически контролируемыми и многоэтническими.