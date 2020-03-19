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Коронавирус в Украине: Миздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса
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Коронавирус в Украине: Миздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса

Коронавирус в Украине: Миздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Министерство здравоохранения Украины в рамках разработки сценариев оказания медпомощи при COVID-19 не исключает привлечения частных клиники для госпитализации пациентов c коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы начали готовить систему здравоохранения еще как только увидели распространение вируса в Китае, был разработан национальный план противодействия, он был утвержден решением правительства. Был создан нацштаб, мы знали, как будем реагировать, были определены госпитальные базы в каждой области, были разработаны четыре сценария противодействия распространению заболевания в Украине", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Ляшко сообщил, что в ближайшие дни Минздрав представит интерактивную карту, на которой в режиме реального времени будет представлена информация как происходит "перепрофилирование и разворачиваются койки, какие определены госпитальные базы, которые будут принимать пациентов с коронавирусом".

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Ляшко также сообщил, что, согласно разработанным сценариям, сформированным на основе опыта распространения заболевания в Китае и Италии, в легких случаях заболевания медпомощь будет оказываться амбулаторно в условиях домашней изоляции.

По оценке Минздрав, таких случаев может быть около 80%.

"Для других 20%, которые будут требовать госпитализации в инфекционные больницы, мы создали карту, которая будет доведена до диспетчеров экстренной медпомощи, чтобы все понимали, куда нужно госпитализровать. Карта будет четко показывать, куда везти пациента, где на сегодня есть сводная койка и интенсивная терапия", - сказал он.

Ляшко сообщил, что второй сценарий оказания медпомощи при коронавирусе предусматривает переход на привлечение коечного фонда перепрофилированных медучеждений терапевтического профиля, которые также будут принимать пациентов с COVID-19.

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Третий сценарий, по словам главного санврача Украины предусматривает привлечение частных клиник.

"Это расширит масштаб оказания медпомощи", - сказал он.

Ляшко отметил, что алгоритм медпомощи при коронавирусе полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и учитывает лучшие практики Китая и Италии.

Напомним: 

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Минздрав, ВОЗ, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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