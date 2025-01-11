Сыграл культового героя, за которым плакали все дети: как "робот Вертер" из "Гостьи из будущего" стал единороссом

Персонаж Герасимова пожертвовал собой ради детей, а в жизни оказался поклонником войны

Многим украинцам Евгений Герасимов известен благодаря роли робота Вертера в культовом советском фильме "Гостья из будущего". Исполнительница главной роли Алисы Селезневой пропала с радаров, однако сам Герасимов продолжает играть в театре и кино, одновременно являясь депутатом Мосгордумы и членом пропутинской партии "Единая Россия".

Родился Герасимов 25 февраля 1951 года в Москве. Свою карьеру начал в детском возрасте, окончил ВГИК в 1974 году. Широкую известность получил также благодаря ролям в фильмах "Незнакомый наследник" (1975), "Крепость" (1978), "Ричард Львиное Сердце" (1992) и других. В 1980-е годы активно занимался режиссурой и снял несколько фильмов, включая "Не ходите, девки, замуж" (1985), "Поездка в Висбаден" (1989).

Напомним, что в фильме "Гостья из будущего" 1984 года андроид Вертер, которого исполняет Герасимов, погибает, когда защищает главных героев — Алису Селезневу и Колю Герасимова — от пиратов, охотящихся за миелофоном (устройство, которое читает мысли). Трагическая гибель Вертера вызывала слезы у всех детей того времени.

Евгений Герасимов в молодости

Что говорит Евгений Герасимов о войне в Украине

В начала 2000-х годов Евгений Герасимов пошел в политику. Сегодня "робот Вертер" — единоросс, который является депутатом Московской городской думы, где занимается вопросами культуры и социальной политики.

Как выглядит Евгений Герасимов сейчас

Герасимов активно участвует в пропагандистских акциях. В июне 2023 года депутат заявил, что "поклонники фашизма объединились против России".

"В борьбе с фашизмом мы были вместе. Великий многонациональный народ, который сплотился и победил фашизм, национализм и дал возможность миру, тем более Европе, жить сегодняшней той жизнью, которой они живут. Но так получилось, что все те, кто в те времена поддерживал тот фашистский режим, сплотились против России… Ничего в них не получилось, и не получиться сейчас", — выдавал 73-летний путинист.

Ранее мы писали про ставшего путинистом Юрия Николаева. Ведущий, болеющий онкологией, поддержал войну в Украине.