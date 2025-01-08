Библейский памятник за 5 миллионов: как выглядит могила Штирлица из "17 мгновений весны" Вячеслава Тихонова

После смерти актера прошло целых 15 лет

Вячеслав Тихонов — российский актер театра и кино, который больше всего запомнился как исполнитель роли разведчика Исаева (Штирлица) в телефильме "Семнадцать мгновений весны" 1973 года. Артиста не стало 15 лет назад и похоронен он на одном кладбище с покойной Галиной Волчек.

Мужчина родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде, Московская область. Закончил ВГИК и дебютировал в кино в 1948 году в фильме "Молодая гвардия". Всего сыграл более 50 ролей в кино.

Актер был женат на актрисе Нонне Мордюковой, с которой прожил 13 лет. У пары родился сын Владимир, который также стал актером, но умер в 40 лет от сердечной недостаточности. Вторая жена (умерла в 2014 году) — врач Тамара Ивановна, родила Тихонову дочь Анну.

Как умер Вячеслав Тихонов

28 ноября 2009 года актер был госпитализирован в ЦКБ. 3 декабря ему провели операцию на сосудах, которая прошла успешно. Однако состояние мужчины ухудшилось: отказали почки, потребовался гемодиализ и искусственная вентиляция легких. Тихонов скончался 4 декабря 2009 года на 82-м году жизни.

Как выглядит могила Вячеслава Тихонова

Отпевание актера прошло 8 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве, а позже в Доме кино состоялась гражданская панихида. В тот же день Тихонова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы, на участке № 10.

Памятник "Штирлицу" обошелся почти в 5 миллионов рублей (сейчас это 1,5 млн грн). Скульпторы объединили в одном постаменте евангельский сюжет и культовый образ актера в роли киношного разведчика.

Фигура героя словно появляется из стены, украшенной рельефами с библейскими персонажами. В центре композиции изображены Богоматерь с младенцем Иисусом.

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