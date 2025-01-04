Ее называли "лучшей актрисой": от чего в 56 лет умерла Наталья Гундарева и как выглядит ее могила

Звезды фильма "Сладкая женщина" не стало 19 лет назад

Актриса Наталья Гундарева обрела широкую известность в 1976 году, когда она снялась в фильме "Сладкая женщина" в роли Анны Доброхотовой. После успеха картины предложения от кинорежиссеров начали следовать одно за другим. Гундареву признавали "лучшей актрисой" из года в год, но умерла она на 57 году жизни. Рядом с ее могилой в в 2024 году похоронили Светлану Светличную.

Наталья Гундарева снималась в таких фильмах как "Труффальдино из Бергамо", "Однажды двадцать лет спустя", "Зимний вечер в Гаграх" и других проектах. Также актриса играла в театре, который, по ее словам, заменил детей. Хотя Гундарева и была замужем трижды, но она стала бесплодной из-за одной операции в юности.

От чего умерла Наталья Гундарева

Актриса за свою жизнь переносила инсульт три раза. Последний и стал причиной смерти женщины. В 2005 году Наталья Гундарева скончалась около 21:00 15 мая по пути в больницу в результате повторного геморрагического инсульта.

Где похоронена Наталья Гундарева и как выглядит могила

Актрису похоронили 18 мая на Троекуровском кладбище в Москве, участок 6. Памятник Гундаревой установил в 2006 году ее последний муж Михаил Филиппов.

Монумент выполнен из белого мрамора. Центральным элементом композиции является крупный крест, установленный на белой мраморной ладони, расположенной на лицевой стороне стелы. В верхней части стелы размещена вставка с указанием годов жизни актрисы. Часть участка покрыта полированными плитами.

В 2019 году в России умерла еще одна известная актриса. Ранее мы писали, где похоронена и как выглядит могила Галины Волчек.