Укр

Не губы, а вареники: как изуродовала себя путинистка Ассоль из фильма "Алые паруса"

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1656
Анастасия Вертинская стала неузнаваема
Анастасия Вертинская стала неузнаваема. Фото Коллаж "Телеграфа"

От былой красоты Вертинской больше не осталось ничего

В индустрии кино и шоу-бизнеса не только талант, но и внешний вид играет ключевую роль. Из-за этого многие артисты прибегают к услугам пластической хирургии, но результаты не всегда оправдывают их ожидания. Подобные манипуляции часто уродуют, например путинистку Анастасию Вертинскую.

Исполнение роли Ассоль в фильме "Алые паруса" 1961 года сделали из Вертинской всеобщую любимицу и придали статус "советской Вивьен Ли". Актриса завоевывала любов зрителей благодаря своей необычной внешности: красавица с восточными чертами лица и аристократической внешностью.

Как сейчас выглядит Анастасия Вертинская

В 2000 году страх перед старением привел Вертинскую к пластическим хирургам, к ним она обращалась не единожды. После блефаропластики изменилась форма глаз, а подтяжка лица лишила актрису уникальности.

Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская пластика

Со временем Анастасия Вертинская утратила свою естественную красоту, а позже на уже немолодой коже стали видны шрамы от операций. Губы так же изменили форму и утратили четкость — они буквально стали похожи на вареники.

Анастасия Вертинская

Кинокарьера путинистки подошла к концу. Ее больше не стали брать на главные роли, а играть второстепенных персонажей актриса не хотела.

Анастасия Вертинская пластика

Ранее мы писали об уроженке Киева, которая предала родину и также изуродовала свою внешность пластикой. "Телеграф" рассказывал, как изменилась Любовь Успенская и как выглядит сейчас.

Теги:
#Пластика #''Алые паруса'' #Ассоль #Анастасия Вертинская