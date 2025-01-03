От былой красоты Вертинской больше не осталось ничего

В индустрии кино и шоу-бизнеса не только талант, но и внешний вид играет ключевую роль. Из-за этого многие артисты прибегают к услугам пластической хирургии, но результаты не всегда оправдывают их ожидания. Подобные манипуляции часто уродуют, например путинистку Анастасию Вертинскую.

Исполнение роли Ассоль в фильме "Алые паруса" 1961 года сделали из Вертинской всеобщую любимицу и придали статус "советской Вивьен Ли". Актриса завоевывала любов зрителей благодаря своей необычной внешности: красавица с восточными чертами лица и аристократической внешностью.

Как сейчас выглядит Анастасия Вертинская

В 2000 году страх перед старением привел Вертинскую к пластическим хирургам, к ним она обращалась не единожды. После блефаропластики изменилась форма глаз, а подтяжка лица лишила актрису уникальности.

Со временем Анастасия Вертинская утратила свою естественную красоту, а позже на уже немолодой коже стали видны шрамы от операций. Губы так же изменили форму и утратили четкость — они буквально стали похожи на вареники.

Кинокарьера путинистки подошла к концу. Ее больше не стали брать на главные роли, а играть второстепенных персонажей актриса не хотела.

Ранее мы писали об уроженке Киева, которая предала родину и также изуродовала свою внешность пластикой. "Телеграф" рассказывал, как изменилась Любовь Успенская и как выглядит сейчас.