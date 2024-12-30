Родился в Киеве и даже не заикнулся о нападении России: где сейчас ведущий "Следствие вели с Леонидом Каневским"

Киевлянин не брезгует зарабатывать кровавые рубли

Известный артист Леонид Каневский был частым гостем в Украине. И это неудивительно, ведь мужчина имеет прямое отношение к стране — он родился в Киеве в 1939 году.

Многие украинцы знают Каневского, как бессменного ведущего документальной программы о преступлениях при СССР "Следствие вели… с Леонидом Каневским". "Телеграф" рассказывает, где сейчас 85-летний артист и говорил ли он что-то о нападении России.

Что известно о Леониде Каневском

Каневский из еврейской семьи, его мама обучалась игре на фортепиано в Киевской консерватории. В 1956 году Леонид окончил среднюю школу № 78. После выпуска отправился в Москву, где поступил в Щукинское училище. С 1961 года начал выступать в Московском театре имени Ленинского комсомола, а позже продолжил карьеру на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. У Каневского есть старший брат Александр — драматург, живет в Израиле.

Леонид Каневский с братом Александром в молодости

Леонид Каневский сыграл в более чем 50 фильмах и телесериалах. Его можно было увидеть в "Бриллиантовой руке" (сыграл контрабандиста), в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи" (инспектор МУРа Александр Томин), "Д’Артаньян и три мушкетера" (господин Бонасье). Также занимается дубляжем.

Каневский в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера"

Личная жизнь Леонида Каневского

С 1975 года состоит в браке с Анной Ефимовной Березиной, дочерью артиста Ефима Березина (был Штепселем в комедийном дуэте "Штепсель и Тарапунька"). Жена является филологом и переводчиком, владеет несколькими иностранными языками.

У Каневского есть единственная дочь Наталья (1977) — выпускница театрального факультета Тель-Авивского университета, работающая художником по костюмам, а также внуки Амалия и Михаэль. Артист с семьей проживает в Израиле с 1991 года.

Каневский с женой Анной и дочерью Натальей. Фото: instagram.com/leonid_kanevskiy__official

Леонид Каневский и война в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года в социальных сетях Леонида Каневского осталось без внимания. Артист не осудил кровавую политику Путина и при этом продолжает активно зарабатывать в Москве: периодически играет в театрах, где развлекает россиян, и участвует в съемках телепередач.

В начале Второй мировой войне маленький Каневский эвакуировался с родителями и братом в Сталинград. После капитуляции Германии семья возвратилась в Украину. "Помню, как это происходило в Киеве, что творилось на улицах… Мне было 6 лет. Счастливый народ был просто, на улицах счастливый народ. Когда закончилась война — было счастье человеческое, и когда мы вернулись в Киев и нам дали две комнаты в коммунальной квартире — вот это было счастье", — вспоминал ведущий в одном из интервью.

Почему артист, который родом из Украины, молчит о зверствах российских захватчиков и не поддерживает своих земляков, неизвестно.

Леонид Каневский имеет в Израиле свой театр "Гешер". Там он принимает российских актеров, которые осудили войну в Украине и стали "иноагентами" в стране-агрессорше. Также на сцене "Гешера" изредка выступают российские артисты: Максим Галкин, Семен Слепаков, Татьяна Лазарева, Лайма Вайкуле, Максим Леонидов и другие антивоенные.

Макаревич, Леонидов, Лазарева и Вайкуле на сцене театра "Гешер"

В Украине мужчины также строят успешные карьеры. Ранее "Телеграф" писал, кто из известных артистов заработал на украинцах, но сбежал во время войны.