Народився у Києві і навіть не заїкнувся про напад Росії: де зараз ведучий "Слідство вели з Леонідом Каневським"

Киянин не гидує заробляти криваві рублі

Відомий артист Леонід Каневський був частим гостем в Україні. І це не дивно, адже чоловік має пряме відношення до країни — він народився у Києві 1939 року.

Багато українців знають Каневського як незмінного ведучого документальної програми про злочини при СРСР "Слідство вели… з Леонідом Каневським". "Телеграф" розповідає, де зараз 85-річний артист і чи говорив він про напад Росії.

Що відомо про Леоніда Каневського

Каневський із єврейської родини, його мама навчалася грі на фортепіано у Київській консерваторії. 1956 року Леонід закінчив середню школу № 78. Після випуску вирушив до Москви, де вступив до Щукінського училища. З 1961 почав виступати в Московському театрі імені Ленінського комсомолу, а пізніше продовжив кар’єру на сцені Московського драматичного театру на Малій Бронній. Каневський має старшого брата Олександра — драматурга, живе в Ізраїлі.

Леонід Каневський із братом Олександром у молодості

Леонід Каневський зіграв у більш ніж 50 фільмах та телесеріалах. Його можна було побачити в "Діамантовій руці" (зіграв контрабандиста), у серіалі "Слідство ведуть ЗнаТоКи" (інспектор МУРу Олександр Томін), "Д’Артаньян і три мушкетери" (пан Бонасьє). Також займається дубляжем.

Каневський у фільмі "Д’Артаньян та три мушкетери"

Особисте життя Леоніда Каневського

З 1975 року одружений з Анною Юхимовою Березіною, дочкою артиста Юхима Березіна (був Штепселем у комедійному дуеті "Штепсель і Тарапунька"). Дружина є філологом та перекладачем, володіє декількома іноземними мовами.

Каневський має єдину доньку Наталію (1977) — випускницю театрального факультету Тель-Авівського університету, яка працює художником по костюмах, а також є онуки Амалія та Міхаель. Артист з родиною проживає в Ізраїлі з 1991 року.

Каневський з дружиною Анною та донькою Наталією. Фото: instagram.com/leonid_kanevskiy__official

Леонід Каневський і війна в Україні

Повномасштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року у соціальних мережах Леоніда Канівського залишилося поза увагою. Артист не засудив криваву політику Путіна і при цьому продовжує активно заробляти в Москві: періодично грає в театрах, де розважає росіян, та бере участь у зйомках телепередач.

На початку Другої світової війни маленький Каневський евакуювався з батьками та братом до Сталінграда. Після капітуляції Німеччини родина повернулася до України. "Пам’ятаю, як це відбувалося у Києві, що діялося на вулицях… Мені було 6 років. Щасливий народ був просто, на вулицях щасливий народ. Коли закінчилася війна — було щастя людське, і коли ми повернулися до Києва і нам дали дві кімнати у комунальній квартирі – ось це було щастя", – згадував ведучий в одному з інтерв’ю.

Чому артист, який родом з України, мовчить про звірства російських загарбників і не підтримує своїх земляків, невідомо.

Леонід Каневський має у Ізраїлі свій театр "Гешер". Там він приймає російських акторів, які засудили війну в Україні та стали "іноагентами" у країні-агресорці. Також на сцені "Гешера" зрідка виступають російські артисти: Максим Галкін, Семен Слєпаков, Тетяна Лазарєва, Лайма Вайкуле, Максим Леонідов та інші антивоєнні.

Макаревич, Леонідов, Лазарєва та Вайкуле на сцені театру "Гешер"

В Україні чоловіки також будують успішні кар’єри. Раніше "Телеграф" писав, хто із відомих артистів заробив на українцях, але втік під час війни.