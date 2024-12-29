Був одружений з росіянкою, а його місто знищили окупанти: що відомо про зірку "Жіночого лікаря" Олексія Нагрудного

2024 року український актор став батьком вдруге

Непоодинокі випадки, коли артисти родом з України обирають життя в країні-агресорці, заробляючи там криваві рублі. Серед них можна виділити співака Мішу Марвіна, Вадима Козаченка, Тетяну Овсієнко та інших зрадників. У свій час у Росії жив український актор Олексій Нагрудний.

Чоловік здобув славу завдяки ролям у серіалах "Серцю не накажеш" (2007), "Обручка з рубіном" (2017), "Сурогатна мати" (2019) та іншим проєктам. Насамперед варто відзначити популярний телепроєкт "Жіночий лікар. Нове життя" (2023), в якому Нагрудний грає лікаря Юрія Сердюка.

Що відомо про Олексія Нагрудного

Народився у місті Рубіжне Луганської області, яке зараз перебуває під російською окупацією і знищується окупаційною армією. 1993 року Олексій закінчив Сєвєродонецьке музичне училище за спеціальністю "баян-акордеон", 1999 року — Київський Національний університет культури і мистецтв, 2001 року — вищі акторські курси Санкт-Петербурзької державної академії театрального мистецтва. У 1998-2001 роках був солістом гурту "Іграшки".

Колектив гурту "Іграшки", Олексій Нагрудний на фото - третій зліва

Особисте життя Олексія Нагрудного

2007 року під час зйомок у серіалі "Серцю не накажеш" Нагрудний зустрів російську актрису Ольгу Чурсіну. У тому ж році вони побралися в Києво-Печерській лаврі, і подружжя вирушило до Москви. З 2007 по 2010 рік актор служив у московському "Театрі музики та драми Стаса Наміна". Шлюб із росіянкою продовжився недовго і чоловік повернувся до Києва.

Ольга Чурсіна та Олексій Нагрудний

"Так сталося, що я потрапив до театру Стаса Наміна, я був в цих мюзиклах, а в неї (Чурсіної — ред.) роботи на той час не було. Звичайно, коли таке трапляється в акторських сім'ях є така ревність своєрідна. Напевно, вона стала відчувати це. Потім почались закидування різних історій і побут, згодом 2008 рік і моя гостро виражена проукраїнська позиція. Звичайно в мене почалися конфлікти. Чітко відчувалося, що ми по різні сторони барикад", — розповів артист в інтерв'ю Аліні Доротюк у березні 2024 року.

7 квітня 2019 року Олексій одружився із відомою кастинг-директором Світланою Горошковою. Пара виховує сина Світлани від першого шлюбу — Олександра, який народився 2007 року. На початку 2024 року Горошкова народила від Нагрудного сина, якого подружжя назвало Євгеном. У грудні хлопчику виповнилося 10 місяців, і він уже знявся з батьком у другому сезоні серіалу "Жіночий лікар".

Олексій Нагрудний і Світлана Горошкова. Фото: instagram.com/oleksiy.nagrudniy

Подружжя із сином Євгеном. Фото: instagram.com/oleksiy.nagrudniy

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