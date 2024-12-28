Мама українка, а друга батьківщина – Ізраїль: що говорить про війну зірка квартету "Секрет" Максим Леонідов

62-річний артист потрапив у Росії під "політику скасування"

Максим Леонідов — російський співак, який виступив проти війни в Україні. Проте деякі вчинки одного із засновників популярного у 80-90-х роках гурту "Секрет" можуть викликати в українців лише розчарування.

62-річний виконавець народився у Росії, але має ізраїльське громадянство. "Телеграф" розповідає, що говорить про вторгнення РФ до України Максим Леонідов і де він зараз знаходиться.

Що відомо про Максима Леонідова

Народився 13 лютого 1962 року в Ленінграді (зараз Санкт-Петербург) у родині українки Людмили Люлько та єврея Леоніда Леонідова. У 1979 році закінчив Хорове училище імені М. І. Глінки при Ленінградській капелі. У 1983 році здобув освіту в Ленінградському інституті театру, музики та кінематографії. Служив в армії в Ансамблі пісні та танці Ленінградського військового округу.

Максим Леонідов у молодості. Фото: instagram.com/themaxleonidov

У 1983 році Леонідов став одним із засновників біт-квартету "Секрет", до якого також увійшли Микола Фоменко, Андрій Заблудовський та Олексій Мурашов. Група проіснувала п’ять років, при цьому колектив неодноразово возз'єднувався.

Квартет "Секрет" із Миколою Фоменком і Максимом Леонідовим. Фото: instagram.com/themaxleonidov

Наприкінці 1990 року Леонідов переїхав до Ізраїлю з першою дружиною Іриною Селезньовою. Після 1996 року подружжя повернулося до Санкт-Петербурга. 1999 року співак одружився з актрисою Анною Банщиковою, але їхній шлюб тривав лише чотири роки. 2004 року Леонідов зустрів актрису Олександру Камчатову, молодшу на 18 років. 2004 року у них народилася дочка Марія, а 2008 року — син Леонід.

Сім’я Леонідова — дружина Олександра, дочка Марія і син Леонід

Що говорить про війну в Україні Максим Леонідов

У 2014 році музикант закликав до мирного вирішення конфлікту на сході України. 24 лютого 2022 року в його Інстаграмі було опубліковано пост із хештегом #нетвойнесукраиной (ні війні з Україною).

У березні 2022 року музикант із сім’єю переїхав до Ізраїлю. "Ми поїхали 4 березня. Розмови про те, щоб перебиратися до Ізраїлю на тимчасове чи постійне перебування, або намагатися жити на дві країни, у нас у сім’ї були давно. Ці хмари густішали не один рік, але поштовхом послужила ця військова операція", — заявляв Леонідов улітку 2022 року.

Артист потрапив під "політику скасування", його виступи у країні-агресорці почали скасовуватися. Леонідов часто гастролює світом, і все-таки йому вдається заробляти криваві рублі. Попри свою антивоєнну позицію, співак продовжує виступати у РФ та розважати росіян.

Максим Леонідов у Грузії. Фото: instagram.com/themaxleonidov

9 серпня 2024 року виконавець виклав у соцмережу фото з Юрієм Гальцевим. "Клоун" підтримує російського диктора Путіна та вторгнення армії РФ в Україну. Спільний знімок із путіністом був розкритикований фанатами в коментарях.

В Україні чоловікам вдається збудувати успішну кар’єру. Раніше "Телеграф" писав, хто із відомих артистів заробив на українцях, але втік під час війни.