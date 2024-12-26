Були у шлюбі 7 років: де зараз і як виглядає ексдружина Тищенка, що народила йому сина в США

Алла Барановська молодша за скандального політика у два рази

Скандально відомий український депутат Микола Тищенко був одружений тричі. У 2023 році нардеп, якого вигнали з партії "Слуга народу", офіційно розлучився з дружиною Аллою Барановською, яка молодша за нього на 23 роки.

21 лютого 2017 року Барановська народила чоловіку сина. "Телеграф" розповідає, що відомо про Аллу Барановську, як вона виглядає і де зараз колишня Тищенка.

Хто така Алла Барановська

Алла Барановська народилася 23 квітня 1994 року у Донецьку. Вона закінчила факультет філології Донецького національного університету, а з 15 років розпочала кар’єру моделі. У 2013 році Барановська перемогла у конкурсі краси "Вищий бал" (або "Розум + краса = студент"), організованому Санкт-Петербурзьким гуманітарним університетом профспілок. Після початку війни з Росією дівчина переїхала до Києва, де продовжила навчання та почала працювати в івент-агентстві.

Барановська у кольорах російського прапора. Фото: hochu.ua

У 2016 році Алла вийшла заміж за Миколу Тищенка. Пара три роки приховувала свої стосунки: вони почалися після їхнього знайомства у 2013 році під час інтерв’ю, взятого Барановською у ресторатора та колишньої зірки проєктів "МастерШеф" та "Ревізор".

21 лютого 2017 року в американській клініці у пари народився син, хлопчика назвали Давидом. Нині йому 7 років. Того ж року у Києві Барановською було відкрито салон краси CLIPSE. Додамо, що Тищенко також має старшого сина Данила від попереднього шлюбу.

Тищенко із синами Данилом і Давидом. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Де зараз Алла Барановська і як виглядає

Алла Барановська подорожує світом, ділиться своїми враженнями та експериментує з іміджем. Вона — бізнесвумен та успішна блогерка, на сторінку якої в Інстаграмі (на момент публікації матеріалу) підписано понад 400 тисяч людей.

Про свого колишнього чоловіка Барановська нічого не говорить, а коментарі до її публікацій у соцмережі закриті. До речі, у червні 2024 року журналісти з’ясували, що розлучення Тищенка та Алли нібито було фіктивним, щоб політик міг приховати свої статки перед декларацією.

Нагадаємо, що Микола Тищенко, чия охорона напала на колишнього військового у Дніпрі, у червні отримав від ДБР повідомлення про підозру у незаконному позбавленні волі. Влітку політик приїхав до Дніпра з людьми в камуфляжі та балаклавах, і заявив, що він бореться з нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни Дмитра Павлова, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України, який просто гуляв із дружиною та дитиною. Нардеп перебував під домашнім арештом протягом шести місяців.

У понеділок, 23 грудня, Тищенко не з’явився на засідання суду нібито через хворобу. Пізніше журналісти намагалися відвідати його у лікарні. Наступного дня стало відомо, що у скандального депутата "болить серце".