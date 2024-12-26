Были в браке 7 лет: где сейчас и как выглядит экс-жена Тищенко, родившая ему сына в США

Алла Барановская младше скандального политика в два раза

Скандально известный украинский депутат Николай Тищенко был женат трижды. В 2023 году нардеп, которого изгнали из партии "Слуга народа", официально развелся с супругой Аллой Барановской, которая младше него на 23 года.

21 февраля 2017 года Барановская родила мужу сына. "Телеграф" рассказывает, что известно об Алле Барановской, как она выглядит и где сейчас бывшая Тищенко.

Кто такая Алла Барановская

Алла Барановская родилась 23 апреля 1994 года в Донецке. Она окончила факультет филологии Донецкого национального университета, а с 15 лет начала карьеру модели. В 2013 году Барановская победила в конкурсе красоты "Высший балл" (или "Ум + красота = студент"), организованном Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов. После начала войны с Россией девушка переехала в Киев, где продолжила учебу и начала работать в ивент-агентстве.

Барановская в цветах российского флага. Фото: hochu.ua

В 2016 году Алла вышла замуж за Николая Тищенко. Пара три года скрывала свои отношения: они начались после их знакомства в 2013 году во время интервью, взятого Барановской у ресторатора и бывшей звезды проектов "МастерШеф" и "Ревизор".

21 февраля 2017 года в американской клинике у пары родился сын, мальчика назвали Давидом. Сейчас ему 7 лет. В том же году в Киеве Барановской был открыт салон красоты CLIPSE. Добавим, что у Тищенко также есть старший сын Даниил от предыдущего брака.

Тищенко с сынами Даниилом и Давидом. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Где сейчас Алла Барановская и как выглядит

Алла Барановская путешествует по миру, делится своими впечатлениями и экспериментирует с имиджем. Она — бизнесвумен и успешная блогерша, на страницу которой в Инстаграме (на момент публикации материала) подписано свыше 400 тысяч человек.

О своем бывшем муже Барановская ничего не говорит, а комментарии к ее публикациям в соцсети закрыты. Кстати, в июне 2024 года журналисты выяснили, что развод Тищенко и Аллы якобы был фиктивным, чтобы политик мог скрыть свое состояние перед декларацией.

Напомним, что Николай Тищенко, чья охрана напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ГБР уведомление о подозрении в незаконном лишении свободы. Летом политик приехал в Днепр с людьми в камуфляже и балаклавах, и заявил, что он борется с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны Дмитрия Павлова, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины, который просто гулял с женой и ребенком. Нардеп находился под домашним арестом в течение 6 месяцев.

В понедельник, 23 декабря, Тищенко не явился на заседание суда якобы из-за болезни. Позже журналисты пытались навестить его в больнице. На следующий день стало известно, что у скандального депутата "болит сердце".