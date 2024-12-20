Умерла бывшая жена Жадана и вдова известного рок-музыканта

Со смерти мужа Миська Барбара прошла три года

В пятницу, 20 декабря, стало известно о смерти Светланы Олешко. Три года назад украинский режиссер потеряла своего мужа, известного харьковского музыканта Мисько Барбара.

О смерти женщины сообщили ее коллеги, а также ее бывший муж — писатель и певец Сергей Жадан. "Вчера ушла из жизни Светлана Олешко — основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память…", — написал лидер группы "Жадан и Собаки". Причины смерти Олешко неизвестны.

Журналист Евгений Климакин сообщил, что прощание с режиссером состоится в понедельник, 23 декабря, в Варшаве. "Прощание состоится в понедельник 23 декабря в 12:00 в Варшаве по адресу ul. Powązkowska 14. Приглашаем друзей, коллег, украинцев Польши, где она так много сделала за последние три года", — написал Климакин.

Что известно о Светлане Олешко

Светлана Олешко — основательница и режиссер харьковского театра "Арабески", а также инициатор создания Театрального института в Харькове. Среди ее известнейших постановок: Aftertruth, Red Elvis, Eneida и "РадиоШансон: Восемь историй о Юре Зойфере" по текстам Сергея Жадана.

Светлана и Сергей Жадан жили вместе с 1995 по 2007 год. В этом браке у них родился сын Иван. После развода они сохранили дружеские отношения.

Олешко с бывшим мужем Сергеем Жаданом. Справа – сын Иван. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

Впоследствии Олешко вышла замуж за актера и солиста группы "Мертвий півень" Михаила (Миська) Барбару, скончавшегося в 2021 году в Харькове от остановки сердца.

Мисько Барбара и Светлана Олешко. Фото: facebook.com/p/Svitlana-Oleshko

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