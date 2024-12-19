Умерла 18-летняя участница "Україна має талант": она покорила украинцев, еще будучи ребенком (видео)

В 5 лет юная гимнастка произвела фурор в популярном талант-шоу

В четверг, 19 декабря, стало известно о смерти молодой украинской гимнастки Эмили Москаленко. Девушке было всего 18 лет. Больше всего она запомнилась украинцам в 2014 году, когда вышла на сцену шоу "Україна має талант".

Печальной новостью поделилась в соцсети мама Эмили. "Боль… Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала в Фейсбуке Татьяна Москаленко.

Что известно об Эмили Москаленко

Эмили стала известной еще в 5 лет, когда участвовала в четвертом и шестом сезонах шоу "Україна має талант". На проекте девочка покорила зрителей своими гимнастическими способностями. Она поразила всех присутствующих, и зал аплодировал стоя:

Также в 2016 году Эмили принимала участие в проекте "Танцують всі". Она дошла до суперфинала.

Москаленко активно развивала свою карьеру как в Украине, так и за рубежом. В последние годы жизни Эмили проживала с семьей в Киеве, но также часто бывала в Канаде и США, где обучалась актерскому мастерству и моделингу.

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